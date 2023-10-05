مقتل 5 مدنيين على الأقل في قصف للنظام السوري على منطقة إدلب الشمالية

قتل خمسة مدنيين على الأقل، في قصف لقوات النظام السوري صباح يوم الخميس على قرية في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، حسبما قال نشطاء وعمال الطوارئ.

وأصاب القصف، الذي يأتي وسط تصاعد الغارات على المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في الأيام الأخيرة، منزل عائلة على مشارف قرية كفر نوران في غرب محافظة حلب، بحسب منظمة الدفاع المدني السورية/الخوذ البيضاء.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن من بين القتلى امرأة وثلاث من بناتها وابنها. وأضاف المرصد أن تسعة آخرين من الأسرة أصيبوا.

تقول منظمة الخوذ البيضاء إن ضربات النظام السوري تزايدت الأسبوع الماضي، بما في ذلك القصف على مدينة سرمين يوم الثلاثاء الذي أصاب مدرسة ومسجدا، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل. قال عمال الطوارىء أيضا إن القصف أصاب منزلاً وأراض زراعية في بنش بالقرب من مدينة إدلب، لكنهم لم يذكروا أي إصابات.