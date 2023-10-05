مقتل 5 مدنيين في قصف للنظام السوري على ريف إدلب

قتل 5 مدنيين وأصيب 38 آخرون، الخميس، جراء قصف عنيف شنته قوات النظام السوري على ريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وذكرت وكالة الأناضول أن قوات النظام قصفت بسلاح المدفعية مدينتي جسر الشغور وأريحا، وبلدات سرمين وحنبوشية ومحمبل والبارة ومجداليا ودير سنبل في ريف إدلب.

فيما قالت مصادر في الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" إن 5 أشخاص بينهم طفل وسيدة قتلوا في قصف قوات النظام، وأصيب 38 آخرون بينهم 8 أطفال و8 سيدات، مشيرة إلى نقل المصابين للمستشفيات المجاورة.

والأربعاء، قُتل 5 مدنيين وأصيب آخر جراء هجوم نفذته قوات النظام السوري على قرية "كفرنوران" بريف محافظة حلب الغربي.

وبذلك ارتفع عدد قتلى هجمات النظام السوري على ريفي إدلب وحلب إلى 10 مدنيين مع إصابة 39 مدنياً خلال اليومين الأخيرين.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/ أيار 2020، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام تخرقه بين الحين والآخر.

وبين 2017 و2020، وصل عدد الفارّين من هجمات النظام السوري إلى مليوني مدني نزحوا إلى الأماكن القريبة من الحدود التركية.