وزيرا خارجية السعودية وإيطاليا يبحثان في الرياض التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الخميس، مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، فرص التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز العلاقات في عدة مجالات.

جاء ذلك خلال لقاء ابن فرحان وتاياني في العاصمة السعودية الرياض، التي يزورها الأخير (غير محددة المدة)، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت "واس" إن الوزيرين بحثا "فرص التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030".

كما تبادل الطرفان "وجهات النظر حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها".

وجرى خلال اللقاء "بحث أوجه تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة وإيطاليا في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي في القضايا التي تهم البلدين"، بحسب الوكالة السعودية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي وقع وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو، ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بمدينة ميلانو الإيطالية، اتفاقية لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي في قطاعات استراتيجية، وأطلق أول منتدى استثماري إيطالي سعودي، حسبما أعلنت وزارة الصناعة الإيطالية.