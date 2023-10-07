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نتنياهو تعليقاً على هجوم حماس المفاجئ: نحن في حالة حرب

وكالة الأناضول للأنباء
Quds
نشر في 07.10.2023 12:42
نتنياهو تعليقاً على هجوم حماس المفاجئ: نحن في حالة حرب

في أول تعليق على هجوم حماس المفاجئ صباح اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "نحن في حالة حرب".

وقال في شريط فيديو، نشره على منصات التواصل الاجتماعي: "نحن في حالة حرب، ولسنا في عملية عسكرية".

وأضاف: "شنت حماس هجوما قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل ومواطنيها. لقد أمرت أولا وقبل كل شيء بتطهير التجمعات السكانية من (الإرهابيين) الذين تسللوا وأمرت بعملية كبيرة: تعبئة الاحتياطيات على نطاق واسع. وسيدفع العدو ثمنا غير مسبوق".

وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن وزير الدفاع يؤاف غالانت صادق على استدعاء قوات احتياط بعد الإعلان عن الاستعدادات للتعامل مع الوضع كحالة حرب".

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