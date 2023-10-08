استشهاد 313 فلسطينياً وجرح 1990 في العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 313 شهيداً و1990 جريحاً؛ جراء الغارات الإسرائيلية في القطاع منذ صباح أمس السبت.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "313 فلسطينياً استشهدوا وأصيب 1990 آخرون بجراح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة"، دون مزيد من التفاصيل.

وبلغت الحصيلة السابقة 256 قتيلاً و1788 جريحاً، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية مساء السبت.

قصف مسجدين وتدمير مقر إذاعة دينية حكومية

في السياق، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي استهدف منذ بدء غاراته على القطاع السبت، مسجدين كما دمر مقر إذاعة القرآن الكريم التابعة لها.

واستنكرت الوزارة، في بيان، "استهداف وقصف مسجد الأمين محمد غرب مدينة غزة، ومسجد محمد الحبيب (الماليزي) في محافظة خانيونس جنوبي القطاع، وتدمير مقر الإذاعة التابعة لها والواقعة في برج فلسطين الذي تم استهدافه السبت".

وعدت الوزارة "استهداف المساجد والمقرات الشرعية والدينية انتهاكا لحرمة دور العبادة الذي تُحرمه القوانين والأعراف الدولية كافة".

وطالبت المجتمع الدولي بـ"التحرك العاجل لحماية المدنيين ودور العبادة، ومحاسبة قادة العدو على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".

والأحد، واصلت فصائل فلسطينية في غزة إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأفادت القناة "12" العبرية (خاصة)، الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 350 في إسرائيل، بالإضافة إلى إصابة 1864 آخرين، بينهم 17 في حالة حرجة، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية.