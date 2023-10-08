المغرب يدعو الجامعة العربية إلى اجتماع طارئ حول غزة

دعا المغرب مجلس جامعة الدول العربية، الأحد، إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية لبحث تدهور الأوضاع في قطاع غزة وسبل "إيقاف التصعيد الخطير".

وتتواصل لليوم الثاني على التوالي مواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل فلسطينية، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان: "دعت المملكة المغربية مجلس جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة، واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين".

الوزارة أضافت أن الاجتماع يهدف أيضا إل "بحث سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير".

وأفادت بوجود "مشاورات مكثفة تُجرى لعقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع بمقر الجامعة بالقاهرة".

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، استشهاد 313 فلسطينيا وإصابة 1990 آخرين، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 600 إسرائيلي.