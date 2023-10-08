مقتل 4 مدنيين في قصف "صاروخي" للنظام على مدينة إدلب

قتل 4 مدنيين وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين، الأحد، في قصف "صاروخي" لقوات النظام السوري على مركز مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية قولها إن قوات النظام والمجموعات الإرهابية الأجنبية المدعومة إيرانياً المتمركزة في مدينة سراقب هاجمت مركز مدينة إدلب بأسلحة "صواريخ أرض- أرض".

وبحسب مسؤولين في الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" أسفر الهجوم على مدينة إدلب عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 15 آخرين على الأقل.

والسبت، قتل 8 مدنيين وأصيب ما لا يقل عن 25 آخرين في هجمات قوات النظام السوري على محافظة إدلب وريف مدينة حلب الغربي، في حملة جديدة يشنها النظام على مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/ أيار 2020، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام تخرقه بين الحين والآخر.

وبين 2017 و2020، وصل عدد الفارّين من هجمات النظام السوري إلى مليوني مدني نزحوا إلى الأماكن القريبة من الحدود التركية.