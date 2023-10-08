وسائل إعلام مصرية: عنصر أمن يقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية

أفادت وسائل إعلام مصرية، الأحد، بمقتل اثنين من أعضاء فوج سياحي إسرائيلي؛ جراء إطلاق نار من جانب عنصر أمني بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر.

جاء ذلك وفقا لما نقلته قنوات محلية عن مصدر أمني لم تكشف عن هويته، في وقت تتواصل فيه لليوم الثاني على التوالي مواجهة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل فلسطينية في قطاع غزة.

وأفادت قناتا "إكسترا نيوز" و"القاهرة 24" (خاصتان) عن المصدر الأمني، قوله إن "أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية (شمال) قام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري (أثري)".

وكشف المصدر عن "وفاة شخصين إسرائيليين ومصري، وإصابة آخر، وتم على الفور القبض على فرد الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله".

وفي وقت لاحق الأحد، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مقتل اثنين من أعضاء فوج سياحي إسرائيلي في إطلاق نار بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر.

وقالت الوزارة في بيان: "هذا الصباح، أثناء زيارة سياحية لمجموعة من الإسرائيليين في الإسكندرية بمصر، أطلق أحد السكان النار عليهم، مما أدى إلى مقتل مواطنين إسرائيليين ومرشد مصري محلي. ويوجد إسرائيلي جريح في حالة متوسطة".

وأضافت: "تعمل وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في القاهرة مع وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء والجيش الإسرائيلي مع السلطات المصرية لإعادة المواطنين إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن".

ومنذ 1979، ترتبط القاهرة وتل أبيب بمعاهدة سلام، لكن على المستوى الشعبي يوجد رفض واسع للتطبيع مع إسرائيل، التي تحتل أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.

وتداولت وسائل إعلام عبرية، بينها هيئة البث الحكومية، أنباء عن إصابة مسافرين إسرائيليين في مصر.

فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجانبين المصري والإسرائيلي عن تفاصيل عن الواقعة.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، مقتل 313 فلسطينيا وإصابة 1990 آخرين، فيما أفادت القناة "12" الإسرائيلية (خاصة)، الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 350 في إسرائيل، بالإضافة إلى إصابة 1864 آخرين، بينهم 17 في حالة حرجة، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية.