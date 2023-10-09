إسرائيل تخلي 15 مستوطنة بأكملها في غلاف غزة

أخلى الجيش الإسرائيلي 15 بلدة بأكملها من السكان في غلاف قطاع غزة على أن يتم غدا استكمال إخلاء باقي البلدات، وفق ما أعلن متحدث عسكري، الإثنين.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيئيل هغاري لهيئة البث الإسرائيلية: "تم إخلاء 15 قرية محاذية للسياج بأكملها وغدا سيتم إخلاء البقية"، دون أن يحدد أسماء البلدات التي تم إخلاء سكانها.

وأضاف إن "دبابات وقطع جوية تقوم حاليا بحماية الثغرات على امتداد السياج الأمني إلى حين سدها" في إشارة إلى الفتحات التي تسبب بها أفراد من الفصائل الفلسطينية في الجدار الإسرائيلي على حدود قطاع غزة السبت.

وأعلن أن "خمسين إلى ستين طائرة حربية تنفذ كل عدة ساعات موجات من الهجمات في أرجاء قطاع غزة".