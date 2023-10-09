إسرائيل تدمر أربعة مساجد منذ بدء اعتدائها على غزة

افاد شهود عيان بأن المقاتلات الحربية الإسرائيلية قصفت بصواريخ مسجد اليرموك غرب مدينة غزة ما أدى إلى تدميره بالكامل، فجر اليوم.

وبذلك يرتفع عدد المساجد التي دمرتها إسرائيل منذ بدء غاراتها على القطاع فجر السبت إلى أربعة، وهم اليرموك وأحمد ياسين والأمين محمد ومحمد الحبيب (الماليزي).

وتواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غارات مكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه شن غارات على أكثر من 500 هدف في قطاع غزة خلال ساعات الليل.

وقال في بيان: "شنت طائرات ومروحيات مقاتلة وطائرات وقوات مدفعية على مدار الليلة الماضية غارات على مئات الأهداف التابعة لمنظمتيْ حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

كما أقر الجيش بـ"شن غارات على عدد من الأبراج السكنية" بداعي سكن مسؤولين من فصائل فلسطينية فيها.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 436 فلسطينيا وإصابة 2300 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 700 وإصابة أكثر من 2100 آخرين.

وفجر الاثنين قالت القناة الـ 12 العبرية إن حصيلة المصابين الإسرائيليين ارتفعت إلى 2315 بينهم 365 في حالة من خطيرة إلى حرجة.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، عن أن التقديرات تشير إلى وصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000، والأسرى إلى أكثر من 150.