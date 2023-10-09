استمرار الاعتداءات الوحشية للنظام السوري على مناطق شمال سوريا

أصيب 3 مدنيين بجروح بينهم طفل بحسب مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في قصف لقوات النظام السوري بلدة الأبزيمو غربي محافظة حلب بالقنابل العنقودية.

وشنّت قوات النظام والمجموعات الإرهابية المدعومة من إيران الهجوم من قرية كفر حلب.

وأكدت المصادر نقل الجرحى للمستشفيات القريبة من المنطقة.

وفي وقت سابق الأحد، قتل مدني وأصيب اثنان آخران بجروح في قصف لقوات النظام السوري على مركز مدينة إدلب.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أبرمت أنقرة وموسكو مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/ أيار 2020، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام تخرقه بين الحين والآخر.