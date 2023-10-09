السودان يعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران

أعلنت وزارة خارجية السودان، الاثنين، أن الخرطوم وطهران قررتا استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد 7 سنوات من القطيعة.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية: "قرر السودان وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما لخدمة مصلحة البلدين، إثر عدد من الاتصالات رفيعة المستوى تمت خلال الأشهر الماضية".

وفي 6 يوليو/ تموز 2023، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن لقاء نظيره السوداني علي الصادق علي، واستئناف وشيك للعلاقات بين البلدين بعد انقطاع 7 سنوات، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "حركة عدم الانحياز" بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

واتفقت الحكومتان، وفق بيان الوزارة، "على تطوير العلاقات الودية بينهما، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة، والمساواة والمصالح المشتركة، والتعايش السلمي".

كما تم الاتفاق على "توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات، التي من شأنها تحقيق مصالح شعبي البلدين وضمان أمن واستقرار المنطقة".

وذكر البيان أن الجانبين سيعملان على "اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين قريبا، وإجراء الترتيبات اللازمة لتبادل الوفود الرسمية لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين".

وحتى الساعة (16:40) لم يصدر بيان من الجانب الإيراني بخصوص إعلان وزارة خارجية السودان.

وفي يناير/ كانون الثاني 2016، وخلال حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير (1989-2019)، قطع السودان علاقاته الدبلوماسية مع إيران، رداً على اقتحام محتجين لسفارة السعودية في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، بعد أن أعدمت الرياض رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر مع مدانين آخرين، بتهمة الإرهاب.

ومنذ فترة، تشهد منطقة الشرق الأوسط عملية إعادة لرسم العلاقات بين دول عديدة، لاسيما منذ أن استأنفت السعودية وإيران علاقتهما الدبلوماسية بموجب اتفاق بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار 2023، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات بين البلدين.