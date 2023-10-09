حركة نزوح من مناطق بجنوب لبنان عقب "قصف إسرائيلي"

شهدت مناطق جنوبي لبنان، الاثنين، حركة نزوح كثيفة باتجاه العاصمة بيروت شمالاً، بعد تعرض بلدات حدودية لقصف إسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "الطرق العامة في قضائي صور وبنت جبيل (جنوب) تشهد زحمة سير خانقة باتجاه العاصمة بيروت، بسبب حركة النزوح من المناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي".

وقال الجيش اللبناني في بيان مقتضب، الاثنين: "يتعرض خراج بلدتي الضهيرة وعيتا الشعب جنوب لبنان، وبلدات حدودية أخرى إلى قصف جوي ومدفعي من جانب العدو الإسرائيلي".

ودعا الجيش "المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود، حفاظا على سلامتهم".

وفي وقت سابق الاثنين، شنت طائرات حربية إسرائيلية، عدة غارات جوية استهدفت أرضا جرداء جنوب لبنان "مكان تسلل أشخاص" إلى الداخل الإسرائيلي، وفق مراسل الأناضول، بينما أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، مسؤوليتها عن عملية نفذتها في جنوب لبنان، "حيث أوقعت إصابات في صفوف جنود إسرائيليين".

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه "قتل عدداً من المسلحين الذين اجتازوا الحدود من لبنان"، دون أن يوضح عدد الأشخاص الذين قتلوا، بينما أفادت القناة "12" العبرية، بـ"إصابة 3 جنود إسرائيليين في اشتباك مع مسلحين تسللوا عبر الحدود اللبنانية".

وتأتي هذه التطورات، بعد أن أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" فجر السبت، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.