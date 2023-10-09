حزب الله "يعد" الحكومة اللبنانية بعدم جر البلاد لحرب ضد إسرائيل

قالت الحكومة اللبنانية إنها تلقّت وعدا من حزب الله بعدم التدخل في حرب غزة إلا إذا "تحرشت" إسرائيل بلبنان.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الاثنين.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك خشية تسود الأوساط الإسرائيلية من اشتراك منظمة حزب الله اللبنانية بالحرب الجارية منذ السبت في غزة.

والأحد أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بالاستعداد لإخلاء المستوطنات القريبة من الحدود الجنوبية مع قطاع غزة والشمالية مع لبنان.

وقال بوحبيب، إن "موقف لبنان من التطورات يتطابق مع المواقف العربية "الشجاعة".

وأضاف أن حزب الله "قضية إقليمية، وليس قضية لبنانية تستطيع أن تحلها الحكومة اللبنانية".

ورأى أن "على إسرائيل عدم توسيع نطاق الحرب التي تخوضها مع حركة حماس في غزة وغلافها".

ووصف ما سماه "انفجار" الوضع في قطاع غزة بأنه "خطير"، عازياً ذلك إلى "تكبّر إسرائيل وتعديها الدائم على الشعب الفلسطيني".

فيما لم يصدر على الفور تعليق من حزب الله على هذه التصريحات.