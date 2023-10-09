وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 687

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 687، بينهم 140 طفلاً و105 سيدة، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثالث على التوالي.

وقالت الوزارة، في بيان: إن "حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الثالث على القطاع، بلغت حوالي 687 فلسطينياً، بينهم 140 طفلاً و105 سيدات، فضلاً عن إصابة 3726".

وأضافت "تسببت جرائم الاحتلال في تسجيل مجازر بحق 13 عائلة".

وذكرت وكالة الأناضول، أن الطائرات الإسرائيلية تواصل ضرب مواقع في القطاع بشكل عنيف وفي مواقع متفرقة.

والاثنين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه وجه بتكثيف الهجمات على قطاع غزة "للقضاء على جميع أهداف حماس".

جاء ذلك وفق بيان لمكتبه، تزامناً مع قصف عنيف يشنه الطيران الحربي الإسرائيلي على القطاع هو الأعنف منذ السبت، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ولدى زيارته قاعدة قيادة سلاح الجو في "الكريا" بتل أبيب، قال غالانت: "أمرت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي بزيادة كبيرة في شدة الهجمات على قطاع غزة".

وبحسب غالانت فإن "الهدف الرئيسي هو القضاء على جميع أهداف حماس"، في إشارة لما تسميه إسرائيل بـ"بنك الأهداف".

وأضاف وزير الدفاع أن "هذه حرب من أجل مستقبلنا، وتحصيل الثمن الباهظ من العدو شرط ضروري لوجودنا في المنطقة".

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، أن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل 800 والجرحى 2400.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.