إسرائيل تعلن اغتيال قياديين من "حركة حماس" في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، اغتيال مسؤول الاقتصاد بحركة "حماس" في غزة جواد أبو شمالة، وعضو مكتبها السياسي زكريا أبو معمر.

وقال الجيش في بيان نشره عبر منصة "إكس" (تويتر)، "قتلت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي جواد أبو شمالة وزير الاقتصاد في حركة حماس".

وأضاف: "كانت من ضمن مهام أبو شمالة إدارة الشؤون المالية للمنظمة، وتخصيص الأموال لتمويل وتوجيه الإرهاب داخل قطاع غزة وخارجه"، وفق نص البيان.

وأفاد جيش الاحتلال، بأن أبو شمالة "سبق وشغل عدة مناصب أمنية في حماس، وكجزء من منصبه قاد عدة عمليات تهدف إلى إيذاء المواطنين في إسرائيل".

وفي بيان منفصل، قال الجيش: "كما قتلت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي زكريا أبو معمر، أحد كبار أعضاء المكتب السياسي لمنظمة حماس، ورئيس وزارة العلاقات الوطنية في المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة".

وتابع: "كان من المعروف أن أبو معمر مقرب من يحيى السنوار (رئيس حماس بغزة)، وكجزء من منصبه قام بأعمال للتحريض والعمل ضد إسرائيل وتعريض سكانها للخطر".

من جانبها، أكدت "حركة حماس " مقتل أبو معمر وأبو شمالة في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، في بيان نقلته وكالة الأناضول.

وجاء في البيان: "تزفّ حركة حماس إلى شعبنا الفلسطيني وأمّتنا العربية والإسلامية الشهيد القائد عضو المكتب السياسي للحركة في غزة زكريا أحمد أبو معمر (50 عاماً) والشهيد القائد جواد أبو شمّالة (50 عاماً) استشهدا إثر قصف إسرائيلي على غزة".

ومنذ السبت، تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن دمار هائل بالمناطق السكنية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي داخل القطاع.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، قائلا في بيان، إن طائراته "بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 830 قتيلاً و4250 مصابا، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السبت.

فيما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل إلى أكثر من ألف، بينما ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الجرحى بلغ 2806 بينهم 106 في حالة خطيرة.