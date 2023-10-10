إسرائيل تعلن العثور على جثث 1500 فلسطيني بغلاف غزة

قال مسؤول بالمكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي، الثلاثاء: "عثر الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة على جثث ما لا يقل عن 1500 مسلح فلسطيني في داخل الأراضي الإسرائيلية".

ولم يدل المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه بمزيد من التفاصيل، فيما لم يتسن بعد الحصول على تعليق من الفصائل الفلسطينية بهذا الخصوص.

وكان الجيش الإسرائيلي أشار إلى ان جنوده اشتبكوا منذ يوم السبت مع مئات المسلحين الفلسطينيين الذين تسللوا من قطاع غزة إلى مستوطنات غلاف قطاع غزة.

واستمرت الاشتباكات حتى مساء أمس الاثنين، دون أن يكون من الواضح إذا ما كانت ستتجدد.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه استعاد السيطرة على المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.