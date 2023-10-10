بوتين: إقامة دولة فلسطينية "أمر ضروري"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن إقامة دولة فلسطينية "أمر ضروري"، وأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس أظهرت "فشل" سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

تصريحات بوتين جاءت خلال اجتماع في الكرملين مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

واتهم الرئيس الروسي الولايات المتحدة بـ"احتكار" تسوية النزاع من دون أن تأخذ في الاعتبار "إيجاد تسويات مقبولة للطرفين"، بل على العكس "روجت لأفكارها الخاصة حول طريقة المضي قدما، والضغط على الطرفين".

وتابع "كانت تقوم في ذلك كل مرة من دون مراعاة المصالح الأساسية للشعب الفلسطيني".

واعتبر أن "من الضروري تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال الاثنين إن إنشاء دولة فلسطينية هي "السبيل الأكثر موثوقية لإيجاد حل للنزاع" الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي السنوات الأخيرة، حافظت روسيا على علاقات جيدة مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، وكذلك مع العديد من اللاعبين الإقليميين بما في ذلك إيران ومصر وسوريا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين الثلاثاء، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لروسيا المقررة يجري الإعداد لها، لكن موعدها لم يحدد بعد.