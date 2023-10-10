تحذيرات في غزة من "حالة عطش" قد تصيب القطاع جراء الحرب

حذرت بلدية غزة، الثلاثاء، من "حالة عطش" قد تصيب المدينة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، والمستمرة منذ السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد إيقاف الاحتلال ضخ المياه إلى المدينة.

وقالت بلدية غزة، في بيان: "نحذر من أن استمرار توقف بعض مصادر المياه التي كانت تغذي مدينة غزة قبل العدوان ينذر بحالة عطش كبيرة"، بحسب وكالة الأناضول.

وأضافت: "أوقف الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول للعدوان (السبت) ضخ المياه من خط ميكروت المغذي للمدينة، وكذلك توقفت محطة تحلية مياه البحر في شمال المدينة عن العمل بسبب الأوضاع الراهنة".

والاثنين، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، قطع جميع أنابيب إمداد المياه إلى قطاع غزة، وفق ما نقلت القناة (12) العبرية الخاصة.

وتابعت البلدية أن "استهداف الاحتلال لبعض آبار المياه في المدينة زاد من صعوبة الأزمة، حيث انعكس هذا على كمية المياه في بعض المناطق مما تسبب في نقصها في مناطق مختلفة من المدينة".

ودعت المنظمات الإنسانية والدولية إلى "التدخل العاجل وتوفير الوقود اللازم لتشغيل الآبار وتوفير مصادر مياه آمنة حتى تتمكن البلدية من تشغيل الآبار وتوفير المياه للمدينة بالحد الأدنى".

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.