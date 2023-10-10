تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل وتكليف نتنياهو بالأمر

وافق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على تشكيل حكومة طوارئ على أن يتكفل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيلها.

وقال حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو في بيان اليوم: "أيد رؤساء الائتلاف (الحكومي) بالإجماع تشكيل حكومة طوارئ، وأذنوا لنتنياهو بالعمل على تشكيلها".

وإضافة إلى "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو فإن الحكومة الحالية تتشكل من أحزب "شاس" و"يهودوت هتوراه" و"القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية".

وكان نتنياهو دعا الاثنين، لتشكيل حكومة طوارئ دون شروط مسبقة، على خلفية التصعيد العسكري مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ويريد نتنياهو أن يضم إلى حكومته حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، وحزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير المالية السابق افيغدور ليبرمان.

وليس من الواضح إذا ما كان حزب "العمل" المعارض سينضم إليها، فيما من المؤكد أن الأحزاب العربية لن تنضم إلى هذه الحكومة.

وكان لابيد أشار الأحد، إلى أن الغرض من تشكيل هذه الحكومة هو قيادة الحرب الحالية في غزة.