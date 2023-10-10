"كتائب القسام" تتبنى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على الجليل

أعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، الثلاثاء، تبنيها إطلاق صواريخ من لبنان تجاه منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل.

وقالت "القسام"، في بيان: "خطونا خطوة على طريق التحرير والعودة بقصف صاروخي مُركز على مغتصبات الجليل الغربي، من جنوب لبنان".

وأضافت: "سيتواصل عملنا المقاوم حتى اندحار الاحتلال والعدوان وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والتحرير وتطهير الأقصى المبارك واستعادة القدس والمقدسات وتحقيق حقنا في العودة والإفراج عن أسرانا وكسر الحصار عن غزة".

والثلاثاء، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن عددا من الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة بمنطقة "شلومي" في الجليل الغربي شمال إسرائيل دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

إسرائيل تقصف بلدات لبنانية "بقذائف فوسفورية"

والثلاثاء، قالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن إسرائيل "أطلقت قذائف فوسفورية على أطراف بلدتي الماري والمجيدية الجنوبيتين" على الحدود مع الشمال الإسرائيلي.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي على هذه الاتهامات حتى الساعة 15:00 (ت.غ).

وذكرت الوكالة أن "القوات الإسرائيلية تقصف منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا (جنوب)، ويترافق ذلك مع قصف مدفعي في محلّة بسطرة وخراج كفرشوبا (جنوب)".

والقنابل الفوسفورية هي سلاح محرّم دوليا بموجب اتفاقية جنيف لعام 1980، التي نصّت على تحريم استخدام الفوسفور الأبيض كسلاح حارق ضد البشر والبيئة.

ولفتت الوكالة اللبنانية إلى أن "المناطق الحدودية تشهد تحليقًا لطيران حربيّ مُعادٍ (إسرائيلي) و(طائرات) استطلاع على علوّ منخفض".

من جهته، أعلن الجيش اللبناني عن "تعرّض خراج منطقتَي القْلَيلة والضهَيرة ومناطق حدودية أخرى في قضاء صور جنوب لبنان، لقصف مدفعي (إسرائيلي)".

ولفت الجيش في بيان نشره على منصة "إكس"، إلى أن "القصف الإسرائيلي جاء بعد إطلاق صواريخ من سهل القْلَيلة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

بدورها، ذكرت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" في لبنان، أنه تم إطلاق صواريخ موجّهة استهدفت آليتين عسكريتين إسرائيليتين في مستعمرة "أفيفيم" مقابل بلدة مارون الراس اللبنانية ما أدى إلى إحراقهما بالكامل.

وجاء التصعيد على جبهة الشمال الإسرائيلي في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة حماس الفلسطينية السبت، وسط تحذيرات دولية من توسع المواجهات إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في ظل تمركز جماعة "حزب الله" اللبنانية في المناطق الحدودية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، شيّعت جماعة "حزب الله" 3 من عناصرها، قتلوا في قصف إسرائيلي الاثنين على مناطق حدودية جنوبي لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن "إطلاق القذائف من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل وقع بعد تشييع عناصر "حزب الله" الذين قتلوا أمس (الاثنين) في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان".

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.