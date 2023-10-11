القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

الجيش الإسرائيلي يقصف نقاطاً في سوريا أُطلقت منها قذائف هاون

وكالة الأناضول للأنباء
القدس
نشر في 11.10.2023 10:06
قاعدة هار دوف العسكرية على جبل الشيخ، الموقع الاستراتيجي عند مفترق الطرق بين لبنان وسوريا وإسرائيل، 28 أغسطس 2023 IHA قاعدة هار دوف العسكرية على جبل الشيخ، الموقع الاستراتيجي عند مفترق الطرق بين لبنان وسوريا وإسرائيل، 28 أغسطس 2023 (IHA)

قال الجيش الإسرائيلي إن قذائف أُطلقت من سوريا على إسرائيل لكنها سقطت في مناطق مفتوحة.

وقال الجيش في بيان نشره على منصة "إكس" مساء الثلاثاء: "تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأوضح أن بعض هذه القذائف "تجاوز الأراضي الإسرائيلية وسقط على ما يبدو في منطقة مفتوحة".

هيئة البث الإسرائيلية الرسمية من جهتها قالت إن هذه هي "المرة الأولى منذ بداية الحرب (السبت الماضي) التي يتم فيها إطلاق قذائف هاون من سوريا تجاه إسرائيل".

وفي بيان لاحق نشره على منصة "إكس" قال الجيش الإسرائيلي: "قواتنا أطلقت نيران المدفعية وقذائف الهاون على مصدر النيران في الأراضي السورية".

وحتى الساعة 20:00 (تغ) لم يصدر تعليق من أي جهة سورية على عملية إطلاق النار التي تحدثت عنها إسرائيل.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق "وكالة لبنان": إسرائيل تطلق قذائف فوسفورية على أطراف بلدات حدودية
مختارات