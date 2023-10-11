الجيش الإسرائيلي يقصف نقاطاً في سوريا أُطلقت منها قذائف هاون

قال الجيش الإسرائيلي إن قذائف أُطلقت من سوريا على إسرائيل لكنها سقطت في مناطق مفتوحة.

وقال الجيش في بيان نشره على منصة "إكس" مساء الثلاثاء: "تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأوضح أن بعض هذه القذائف "تجاوز الأراضي الإسرائيلية وسقط على ما يبدو في منطقة مفتوحة".

هيئة البث الإسرائيلية الرسمية من جهتها قالت إن هذه هي "المرة الأولى منذ بداية الحرب (السبت الماضي) التي يتم فيها إطلاق قذائف هاون من سوريا تجاه إسرائيل".

وفي بيان لاحق نشره على منصة "إكس" قال الجيش الإسرائيلي: "قواتنا أطلقت نيران المدفعية وقذائف الهاون على مصدر النيران في الأراضي السورية".

وحتى الساعة 20:00 (تغ) لم يصدر تعليق من أي جهة سورية على عملية إطلاق النار التي تحدثت عنها إسرائيل.