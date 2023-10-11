مصدر: انقطاع الكهرباء عن كامل قطاع غزة

أكد مصدر في سلطة الطاقة بغزة، الأربعاء، انقطاع التيار الكهربائي عن جميع مناطق القطاع بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد الوحيدة.

وبحسب المصدر الذي نقلت عنه وكالة الأناضول وطلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخوّل بالتصريح للإعلام، فإن التيار الكهربائي انقطع بالفعل عن كامل مناطق غزة.

وقال: "انقطع التيار الكهربائي عن كامل مناطق قطاع غزة بعد توقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل جراء نفاد الوقود اللازم لتشغيلها بسبب منع إسرائيل دخول إمدادات الوقود إلى القطاع".

ومن المقرر أن تعلن سلطة الطاقة الانقطاع التام في الكهرباء عن غزة في وقت لاحق اليوم، بحسب الوكالة.