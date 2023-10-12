إسرائيل تقصف مطاري دمشق وحلب وتخرجهما عن الخدمة

قصفت إسرائيل، الخميس، مطاري دمشق ومطار حلب الدوليين في سوريا، بالصواريخ، ما أخرجهما عن الخدمة.

وبحسب القناة "12" العبرية (خاصة)، قال الجيش الإسرائيلي: "ضربنا مطاري دمشق وحلب في سوريا".

وأضاف أن "الهجوم جاء ردا على إطلاق قذائف هاون على هضبة الجولان (السورية المحتلة) أمس (الأربعاء)".

فيما قالت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري، في بيان: "نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً مطاري حلب ودمشق الدوليين؛ ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة".

والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ قصفاً مدفعياً داخل سوريا؛ رداً على إطلاق قذائف من سوريا نحو القطاع الذي تحتله إسرائيل من مرتفعات الجولان السورية.

ومن حين إلى آخر، تشن إسرائيل غارات جوية على ما تقول إنها أهداف إيرانية في سوريا.

وجاء القصف الجديد في وقت تتواصل فيه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري مواجهة بين الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل أخرى في غزة.

ومنذ السبت، استشهد 1354 فلسطينياً وأصيب 6049 في غارات إسرائيلية مكثفة ومتواصلة بغزة، فيما قُتل 1300 إسرائيلي في هجمات على مستوطنات غلاف غزة، بحسب مصادر رسمية من الجانبين.