ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة والضفة إلى 1232 منذ السبت

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، إلى 1232 فلسطينياً منذ السبت الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، إن "1232 استشهدوا بينهم 1203 في قطاع غزة، و29 بالضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة السبت".

وأشارت الوزارة إلى أن "5943 أصيبوا، بينهم 5763 في قطاع غزة، و180 في الضفة".

وفي السياق، قال متحدث وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، في تصريح صحفي نشر على صفحة الوزارة في فيسبوك، إن "المستشفيات في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية والجرحى والمرضى يفترشون الأرض جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي".

وأضاف أن "استمرار قطع الاحتلال الإسرائيلي للكهرباء والمياه والوقود يشكل خطرا على حياة الجرحى والمرضى ويتسبب في كارثة صحية وبيئية وخيمة".

ومنذ السبت، تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع، أسفرت عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات الآلاف من السكان.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل لليوم السادس شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.