الأردن يعلن إرسال طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة

أعلن الأردن، الخميس، إرسال طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة، على أن يتم إدخالها عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر.

جاء ذلك وفق بيان للهيئة الخيرية الهاشمية (رسمية)، ذكرت فيه أنه "تنفيذاً لتوجيهات الملك عبدالله الثاني أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية والقوات المسلحة الأردنية، سلاح الجو، أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة".

وأضافت أن الطائرة "تحمل مواد طبية وأدوية"، لافتةً بأنها "ستتجه وبالتنسيق مع السلطات المصرية إلى مصر ومن ثم عبر معبر رفح إلى قطاع غزة ليصار إلى تسليمها للجهات الطبية العاملة في القطاع (..)".

والثلاثاء، وجه عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بإرسال مساعدات "عاجلة" إلى قطاع غزة على أن يتم إدخالها عن طريق معبر رفح بالتنسيق مع مصر.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ومنذ السبت، شددت إسرائيل الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل الإثنين، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.