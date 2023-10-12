الجيش الإسرائيلي: أبلغنا 97 عائلة بأن ذويها محتجزين لدى "حماس"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أنه تم إبلاغ 97 عائلة إسرائيلية بأن ذويها محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت "حماس" وفصائل أخرى من غزة عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل؛ رداً على ما تؤكد أنها "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

وقال متحدث جيش الاحتلال دانيئيل هاغاري لإذاعة الجيش: "أبلغنا 97 عائلة بأن ذويها محتجزين" في غزة.

وأضاف: "سنصفي الحسابات مع كل مَن شارك في التخطيط والتنفيذ، نجمع مقاطع الفيديو ونحدد هوية كل مَن ارتكب الفظائع، ونضع علامة على وجهه ونطارده في كل مكان في غزة".

وكان المتحدث العسكري أعلن في وقت سابق الخميس، أنهم أبلغوا 81 عائلة بأن ذويها محتجزين لدى "حماس".

وتفيد تقديرات إسرائيلية بأن عدد الأسرى الإسرائيليين تجاوز المئة، وحتى الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش لم تعلن "حماس" عن عدد مَن أسرتهم في محيط غزة.

وأكدت أنها لن تتفاوض بشأن مصير الأسرى طالما تواصل إسرائيل شن حربها على غزة، عبر عملية "السيوف الحديدية"، وترغب الحركة في مبادلتهم مع أكثر من 5 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

وحتى صباح الخميس، قُتل 1300 إسرائيلي في الهجمات على مستوطنات غلاف غزة، وأكثر من 1200 فلسطيني في غارات إسرائيلية مكثفة على القطاع الفلسطيني، وفقا لمصادر رسمية من الجانبين.

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.