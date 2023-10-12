وزراء الخارجية العرب يدعون لرفع الحصار عن غزة ويرفض تهجير الفلسطينيين

دعا اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ، مساء الأربعاء بالقاهرة، إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، محذرا من أي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان ختامي للاجتماع الطارئ تلاه الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، في مؤتمر صحفي بمقر الجامعة، وبثته وسائل إعلام.

ومنذ السبت تواصل المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع، أسفرت عن دمار هائل بالمقدرات المدنية وخسائر كبيرة بالأرواح ونزوح مئات الآلاف من السكان.

ودعا البيان إلى "الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه".

وأشار إلى "دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده،".

وأدان البيان "قتل المدنيين من الجانبين"، مؤكداً "ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين".

كما أدان "كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات"، داعياً إلى "ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح الفوري بإيصال المساعدات والوقود والغذاء إلى القطاع".

ودعا البيان "إسرائيل إلى إلغاء قرارات عدم تزويد غزة بالكهرباء والمياه"، محذراً من "أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم".

وأعلن البيان أن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في "انعقاد دائم" لمتابعة تطورات الأوضاع في فلسطين.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع إن "الفلسطينيين في غزة يتعرضون لمجزرة يتعين وقفها وإدانتها فورا".

في سياق متصل، تمت إضاءة واجهة مبنى جامعة الدول العربية بألوان علم فلسطين، في مبادرة تضامنية، بحسب ما نقله إعلام محلي.

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.