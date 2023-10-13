إسرائيل تغلق منطقة المْطلّة على حدود لبنان وتعلنها "منطقة عسكرية مغلقة"

أعلن الجيش الإسرائيلي بلدة المْطلّة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية "منطقة عسكريةً مغلقة"، في آخر تصعيد في المنطقة منذ عملية المقاومة الفلسطينية الأسبوع الماضي.

وقال الجيش في بيان الجمعة: "بعد تقييم الوضع، تقرّر إصدار أمر باعتبار منطقة بلدة المطلة منطقة عسكرية مغلقة".

وأضاف: "يوضح الجيش الإسرائيلي أن الدخول إلى المنطقة ممنوع منعًا باتا، ويطلب من الجمهور توخي الحذر وعدم الدخول إلى المنطقة".

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن القرار جاء "إثر اضطرابات شهدتها المنطقة الحدودية في منطقة المطلة" في الأيام الأخيرة من الحدود اللبنانية.

وأضافت: "تم اتخاذ هذه الخطوة كإجراء احترازي اعتمادا على تقييم الوضع".

وكانت جبهة الشمال الإسرائيلي شهدت تصعيدا في الأيام الماضية، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة "حماس" الفلسطينية السبت، وسط تحذيرات دولية من توسع المواجهات إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في ظل تمركز "حزب الله" بالمناطق الحدودية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي قصف المدنيين في قطاع غزة موقعا آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن تدمير الأبراج والمباني السكنية والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية والتسبب بنزوح جماعي.

وبموازاة ذلك، قامت إسرائيل بقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن غزة، في خطوة لاقت استنكارا واسعا.