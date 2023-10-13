استمرار التصعيد في الحرب على غزة وأعداد الضحايا المدنية في ازدياد

استهدفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم تجمعا لجنود إسرائيليين في مستوطنة "كفار سعد" في غلاف غزة بطائرتين انتحاريتين من طراز الزواري المسيرة.

وقالت القسام في بيان نشرته على منصتها على تلغرام: "كتائب القسام تقصف مغتصبة (مستوطنة) سيدروت (في غلاف غزة) بـ 50 صاروخًا ردًّا على التهجير واستهداف المدنيين".

وأضافت أنها استهدفت أيضًا "تجمّعاً لجنود الاحتلال في (مستوطنة) كفار سعد بطائرتين انتحاريتين من طراز الزواري".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان القصف أوقع قتلى في صفوف الإسرائيليين.

وأفادت القسام بأنها قصفت كذلك مطار "بن غوريون" في تل أبيب "ردّا على استهداف المدنيين بقطاع غزة".

واليوم، "قصف الجيش الإسرائيلي بمئات أطنان المتفجرات عشرات المباني السكنية ودمّرها بشكل كلي في مناطق مختلفة من غزة، دون سابق إنذار"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأسفر القصف عن "مقتل 100 مواطن وإصابة 1000 منذ فجر الجمعة"، وفق الوكالة ذاتها، لترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 1637.

قامت إسرائيل بقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن غزة، في خطوة لاقت استنكارا إقليميا ودوليا واسعا.