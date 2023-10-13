يونيسف تحذر من أن لا مكان لسكان غزة يلجؤون إليه

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن مليون شخص في قطاع غزة لا يجدون مكانا آمنا يلجؤون إليه من القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسبوع.

جاء ذلك في تغريدة الجمعة، على حساب "يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" تعليقا على القصف الإسرائيلي المستمر منذ ٧ أيام على المناطق السكنية بالقطاع.

وأضافت المنظمة: "مرعوبون من المشاهد القادمة من غزة، عدد كبير من الأطفال بين الضحايا، مليون شخص ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه، هذا غير مقبول ويجب أن يتوقف العنف على الفور".

ومنذ السبت، أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما كثفت المقاتلات الحربية من قصفها لكافة الأحياء السكنية ما خلف دمارا هائلا وسقوط آلاف الضحايا وحركة نزوح جماعي.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل الإثنين، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.