شكري: لدى مصر وتركيا رؤية مشتركة للتخفيف عن سكان غزة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، إن لدى بلاده رؤية مشتركة مع تركيا للتخفيف عن سكان غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع نظيره التركي هاكان فيدان الذي يزور مصر منذ الخميس.

وقال شكري، إن "هناك رؤية مشتركة بين مصر وتركيا لتخفيف الآثار الإنسانية الخطيرة عن سكان قطاع غزة".

وأضاف: "يجب احترام القانون الدولي الإنساني في التعامل مع المدنيين في غزة"، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي المكثف المستمر على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.

وأردف: "مصر مستمرة في العمل بكل جهد من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم وجود أفق سياسي يزيد من صعوبة الموقف وتصاعد الصراع".

يتبع..