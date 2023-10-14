طائرة تركية ثالثة محملة بمساعدات لسكان غزة تصل مصر

حطت في مطار العريش الدولي بمصر، السبت، الطائرة التركية الثالثة المحملة بمساعدات انسانية موجهة للمدنيين في قطاع غزة.

وسيتم إيصال المساعدات لسكان غزة بالتعاون بين وزارة الدفاع التركية والهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".

وتضم المساعدات مواد مثل المستلزمات الطبية والأغذية والمعلبات والأغطية وفوط الأطفال سيتم إيصالها إلى غزة من خلال معبر رفح.

والجمعة حطت أول طائرتين تركيتين تحملان مساعدات إنسانية موجهة لسكان غزة في مطار العريش الدولي بمصر.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.