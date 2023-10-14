فيدان يبحث مع السيسي التطورات في فلسطين

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة، وبحثا التطورات في فلسطين.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على ضرورة توفير المرور الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، بحسب بيان للرئاسة المصرية حول اجتماع السيسي وفيدان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، في بيان، أنه تم تبادل وجهات النظر بشأن التصعيد العسكري المتسارع في قطاع غزة، حيث تم التوافق حول الخطورة البالغة للوضع الراهن وتهديده لاستقرار وأمن المنطقة، مما يتطلب تكثيف الجهود الدولية للعمل على الوقف الفوري للعنف واستعادة التهدئة.

وتم التوافق حول اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تعريضهم لمخاطر القتل والتشريد والدمار.

وأكد الجانبان على ضرورة عدم تعريض أهل غزة لسياسات العقاب الجماعي من التجويع والتهجير، وعلى ضرورة توفير المرور الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، تناول اللقاء التباحث بشأن مجمل تطورات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم الإعراب عن التقدير للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية التركية، والتي تتم في إطارٍ من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وتم التأكيد على أهمية مواصلة العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والانتقال لمرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي.

وفي وقت سابق، التقى فيدان، نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، في القاهرة أيضا، وبحثا الأوضاع في غزة.

ويجري فيدان، زيارة رسمية إلى القاهرة، تستغرق يومين، بدأها الجمعة، تلبية لدعوة وزير الخارجية المصري سامح شكري.