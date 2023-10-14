وزير الخارجية التركي يلتقي الرئيس المصري في القاهرة

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة.

ونشرت وزارة الخارجية التركية، عبر موقع "إكس"، صورة عن اللقاء.

وأكد الجانبان على ضرورة توفير المرور الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، بحسب بيان للرئاسة المصرية حول اجتماع السيسي وفيدان.

ويجري فيدان، زيارة رسمية إلى القاهرة، تستغرق يومين، بدأها الجمعة، تلبية لدعوة وزير الخارجية المصري سامح شكري.

ومن المرتقب أن يلتقي فيدان، لاحقاً شكري، وأن يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اللقاء.

وفي وقت سابق، التقى فيدان، نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، في القاهرة أيضا، وبحثا الأوضاع في غزة.