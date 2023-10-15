جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 55 فلسطينياً في الضفة الغربية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، 55 فلسطينياً، على الأقل، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ما يرفع عدد المعتقلين منذ أسبوع إلى 455 شخصاً.

وذكرت المسؤولة الإعلامية للنادي (غير حكومي) أماني سراحنة، أن "قوات الاحتلال اعتقلت 55 مواطنا، من مدن وبلدات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

وأفادت سراحنة، لوكالة الأناضول، بأن "الاعتقالات توزعت في كافة محافظات الضفة".

وحتى الساعة لم يصدر تعليق من السلطات الإسرائيلية بشأن بيان النادي الفلسطيني.

وأشارت، إلى أن جيش الاحتلال "اعتقل ما يزيد عن 455 فلسطينيا منذ يوم 7 أكتوبر /تشرين الأول الجاري"، تزامنا مع بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

ورصدت وكالة الأناضول حملة اعتقالات نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم الأمعري للاجئين قرب رام الله.

وتجري الاعتقالات الإسرائيلية عادة بمداهمة منازل الفلسطينيين في ساعات الليل والفجر، حيث ينقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون، ويفرج عن بعضهم بعد ساعات أو أيام من التحقيق.

وتعتقل إسرائيل في سجونها 5800 فلسطينياً، بحسب نادي الأسير.