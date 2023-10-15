شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية جديدة على شمالي غزة

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي، الأحد، قصفه لشمالي قطاع غزة؛ ما خلف شهداء وجرحى.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مواقع ومنشآت في مدينة غزة ومخيم جباليا.

وأفاد الشهود بأن طواقم الدفاع المدني والإسعاف شرعت في انتشال جثامين شهداء وجرحى، من دون تحديد عددهم.

ولليوم التاسع على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على غزة؛ ما أدى إلى استشهاد 2329 فلسطينيا، بينهم نحو 700 طفل، وإصابة 9042 آخرين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفق أحدث إحصائية رسمية.

فيما قتلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3526 وأسرت ما يزيد عن مئة آخرين، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية.

ويعيش في غزة نحو 2.2 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.