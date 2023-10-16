الهلال الأحمر المصري: بدء تسيير شاحنات مساعدات من العريش إلى معبر رفح

قال مدير الهلال الأحمر في شمال سيناء بمصر، خالد زايد، إن شاحنات مساعدات إغاثية بدأ تسييرها إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، استعداداً لدخولها القطاع.

وقال زايد في تصريح لوكالة لأناضول، صباح الاثنين، إنه "تم البدء في تسيير شاحنات المساعدات الإغاثية (من العريش مقر تخزينها) إلى معبر رفح".

وتضم الشاحنات مواد غذائية ومستلزمات طبية، بحسب ما ذكره المصدر الإغاثي ذاته في تصريحاته للأناضول.

ولا يعرف على وجه التحديد موعد دخول المساعدات إلى معبر رفح، لكن "السلطات المصرية طلبت ببدء تحريك الشاحنات للمعبر سريعا"، وفق المصدر ذاته.

وجمعية الهلال الأحمر المصري هي المعنية حالياً في تلك الأحداث بجمع المساعدات الإغاثية من الدول والمؤسسات التي ترسل جهودها الإغاثية.

وحتى مساء الأحد، أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، في بيانات عبر فيسبوك عن وصول مساعدات إغاثية لمطار العريش الدولي من تركيا والأردن والإمارات، بخلاف وصول قوافل مساعدات برا من التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي (تجمع خيري مصري) يحمل مئات الشاحنات والأطنان من المواد الإغاثية.

ولليوم العاشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق ما أسفرت عن استشهاد 2750 شخصا وإصابة 9700 آخرين ونزوح جماعي، فضلاً عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع، وسط جهود مصرية عربية دولية للوصول لهدنة وإدخال مساعدات عاجلة إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي.