إسرائيل تعتقل مغنية فلسطينية بتهمة "التحريض ودعم فلسطين"

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، المغنية والطبيبة الفلسطينية "دلال أبو آمنة" من مدينة الناصرة شمالي البلاد، بتهمة "التحريض ودعم فلسطين".

وقالت الشرطة في بيان، الثلاثاء: "أوقفت شرطة الشمال مغنية وفنانة مؤثّرة في شبكات التواصل ودكتورة في مهنتها بشبهة المدح والتحريض".

وأضافت إنه "جرى اعتقالها أمس (الاثنين) إثر ظهور عدد من المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي وتوجهات إضافية حول دكتورة في مهنتها".

وتابعت الشرطة أن أبو آمنة هي "من الشخصيات المؤثرة في الشبكة في المجتمع العربي والتي تنشر منشورات وأنشطة في وسائل الإعلام المختلفة أدلت فيها بتصريحات ضدّ دولة إسرائيل ودعم فلسطين"، وفق البيان نفسه الذي نقلته وكالة الأناضول.

وأضافت شرطة الاحتلال: "تمّت إحالة المشتبه بها إلى مركز الشرطة حيث تمّ التحقيق معها وتوقيفها للاشتباه في قيامها بتصرف قد ينتهك الأمن العام وسلامة الجمهور وستُحال في وقت لاحق اليوم (الثلاثاء) بناءً على طلب الشرطة لتمديد توقيفها في محكمة الصلح في الناصرة".

وكانت الشرطة الإسرائيلية صعّدت في الأسبوع الأخير من ملاحقة فلسطينيين على شبكات التواصل الاجتماعي إثر الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان، الاثنين، اعتقال 40 فلسطينياً بالقدس الشرقية خلال الفترة منذ بدء الحرب بداعي "التحريض".

وتقول أبو آمنة على موقعها في انستغرام، الذي يتابعها فيه 309 آلاف، إنها "مغنية ومنتجة فلسطينية ودكتورة باحثة في علوم الدماغ".

وأبو آمنة من مواليد مدينة الناصرة عام 1983، متزوجة من الطبيب والشاعر عنان عباسي ولديهما ولدان.

وأصدرت المغنية الفلسطينية العديد من الألبومات الغنائية بينها "ألبوم عن بلدي" و"ألبوم يا ستي " و"ألبوم نور".

وكانت بدأت بغناء الأغاني الوطنية والشعبية في الحفلات المدرسية والمناسبات الاجتماعية والوطنية منذ كانت في الـ13 من العمر.

اعتقال 70 فلسطينيا من الضفة الغربية

وفي سياق متصل، قال نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، إن إسرائيل اعتقلت 70 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال يوم واحد، بينهم نواب سابقون، وقيادات من حركة "حماس".

وذكر النادي (غير حكومي) في بيان وصل الأناضول، أن "قوات الاحتلال اعتقلت 70 مواطنا على الأقل، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

وأفاد بأن "الاعتقالات توزعت في كافة محافظات الضفة، ومن بين المعتقلين نواب سابقون في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) قيادات في حركة حماس".

وأشار إلى أن "من بين المعتقلين رئيس المجلس التشريعي السابق عزيز دويك".

وتجري الاعتقالات الإسرائيلية عادة بمداهمة منازل الفلسطينيين في ساعات الليل والفجر، حيث ينقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.

وتعتقل إسرائيل في سجونها 6000 فلسطينياً، بحسب نادي الأسير.