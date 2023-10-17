الجامعة العربية تدين بشدة القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة

أدانت الجامعة العربية بشدة القصف الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة ما تسبب بسقوط مئات الشهداء.

جاء ذلك في منشور للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، بمنصة "إكس"، تزامنا مع تصريح متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن "ما يزيد على 500 شهيد" سقطوا في قصف إسرائيل مستشفى المعمداني.

وتساءل أبو الغيط: "أي عقل جهنمي ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل عن عمد؟".

وأضاف: "آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لا بد للغرب أن يوقف هذه المأساة وفورا".

ولليوم الحادي عشر على التوالي، تشن إسرائيل غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وحتى قبل الحرب الراهنة، يعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.