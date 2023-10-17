الرئيس الفلسطيني إلى الأردن لعقد مشاورات عربية قبيل لقاء بايدن

غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، مدينة رام الله بالضفة الغربية متوجهاً إلى الأردن لعقد اجتماعات مع قادة عرب ومسؤولين أمريكيين، قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة.

وقال منير الجاغوب القيادي في حركة "فتح"، التي يتزعمها عباس، في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر): إن "مروحيات أردنية تحط الآن في رام الله حيث يغادر الرئيس عباس إلى الأردن لعقد اجتماعات عاجلة مع القادة العرب من جهة، ومسؤولين أمريكيين كبار تمهيدا للقاء الرئيس الأمريكي".

ولفت الجاغوب إلى أن "أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج والمستشار مجدي الخالدي يرافقون الرئيس".

ومن المفترض أن يلتقي عباس بالرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وحتى الساعة 9:25 (ت.غ) لم يصدر عن الرئاسة الفلسطينية أي تفاصيل.

ويصل بايدن الأربعاء، إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع مسؤوليها حول الحرب على قطاع غزة، فيما يلتقي بعد من القادة العرب في وقت لاحق.

ولليوم الحادي عشر يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها أسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.