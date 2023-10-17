تنديد عربي وعالمي بالقصف الوحشي الإسرائيلي الذي طال المستشفى في غزة

ندّدت الدول العربية بقصف إسرائيل مستشفى المعمداني في غزة الذي سقط فيه مئات الشهداء

المملكة العربية السعودية أدانت "الجريمة الشنيعة" التي ارتكبتها "قوات الاحتلال الإسرائيلي" بقصف مستشفى في غزة تسبّب بمقتل ما لا يقل عن مئتي شخص.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إنّ المملكة "تدين بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأدى لوفاة المئات من المدنيين"، مشيرة إلى أنها "ترفض بشكلٍ قاطع هذا الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني".

الرئاسة الجزائرية من جانبها قالت إنها تدين بشدة "الهجوم المتعمد" لإسرائيل على مستشفى بقطاع غزة (بيان)

وفي المغرب، نظمت وقفة أمام البرلمان للتنديد باستهداف إسرائيل مستشفى المعمداني في غزة.

كما نددت ززارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية بالقصف إسرائيل "المتعمد" لمستشفى المعمداني بغزة معتبرة أنه "جريمة حرب يجب أن يعاقب مرتكبوها".

جمهورية شمال قبرص التركية



أدان رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وقال تتار الثلاثاء: "أشاهد بقلق الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين. هذه الهجمات غير مقبولة. وأدين الهجوم على المستشفى".

الاتحاد الأوروبي:

وكيل أمين الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث قال تعليقا على القصف الهمجي للمشفى: غزة في وضع صعب، أنظمة الصحة والمياه والنظافة بها تنهار، والناس يتم تجريدهم من كرامتهم.