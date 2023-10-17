خطوط الشرق الأوسط اللبنانية تودع 5 طائرات في مطار إسطنبول في ظل تصاعد التوترات

قررت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية نقل جزء من أسطولها إلى تركيا كإجراء احترازي مع تصاعد التوترات في المنطقة.

وقد أرسلت الشركة اللبنانية 5 طائرات من أسطولها، 4 منها طراز Airbus A321 Neo، وواحدة من Airbus A330، إلى مطار إسطنبول "لأسباب أمنية".

على أن يتم الاحتفاظ بالطائرات اللبنانية في مطار إسطنبول.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.