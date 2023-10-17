كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة رداً على مجزرة المشفى

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، قصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة "ردا على المجازر بحق المدنيين"، فيما دوت صفارات الإنذار، مساء الثلاثاء، في مستوطنات وبلدات جنوب ووسط إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن صفارات الإنذار دوت في مدن يفنه وبلمحايم ويهود وريشون لتسيون وسط إسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت أيضا في عسقلان وعدد من مستوطنات غلاف غزة (جنوب).

ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار على الفور جراء إطلاق الصواريخ.

من جانبها، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، عبر منصة "تلغرام"، قصف تل أبيب "ردا على المجازر بحق المدنيين".

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أعلن متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن "ما يزيد على 500 شهيد" سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في القطاع.

وقال القدرة في تصريحات إن "ما يزيد على 500 فلسطيني قتلوا خلال قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة".

وحسب مراسل الأناضول، فإن آلاف الفلسطينيين النازحين يوجدون في ساحات ومحيط المستشفى الذي تعرض للقصف.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، تشن إسرائيل غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.