مئات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على مستشفى في غزة

استشهد مئات الفلسطينيين مساء اليوم في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في وسط مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن غارة جوية إسرائيلية الثلاثاء أصابت مستشفى في مدينة غزة مكتظا بالجرحى والفلسطينيين الآخرين الذين يبحثون عن مأوى، ما أسفر عن مقتل المئات.

إذا تم تأكيد هذا الهجوم، فسيكون الهجوم الجوي الإسرائيلي الأكثر دموية في خمس حروب منذ عام 2008.

قالت وزارة الصحة إن 500 شخص على الأقل قتلوا. وأظهرت صور يُزعم أنها من المستشفى الأهلي، وانتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، النيران تلتهم المبنى، وأضرارًا واسعة النطاق، وجثثًا متناثرة وسط الحطام.

أصبحت عدة مستشفيات في مدينة غزة ملجأ لمئات الأشخاص، على أمل تجنب القصف بعد أن أمرت إسرائيل جميع سكان المدينة والمناطق المحيطة بها بالإخلاء إلى جنوب قطاع غزة.

ووصفت حماس الهجوم على المستشفى بأنه "مجزرة مروعة". وقالت في بيان إن معظم الضحايا من الأسر النازحة والمرضى والأطفال والنساء.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هغاري من جانبه قال إنه لا توجد حتى الآن تفاصيل عن الوفيات في المستشفى: "سنحصل على التفاصيل ونقوم بتحديث الجمهور. لا أستطيع أن أقول ما إذا كانت غارة جوية إسرائيلية".

وفي الجنوب، أدت الغارات المستمرة إلى مقتل عشرات المدنيين وشخصية واحدة على الأقل من كبار مسؤولي حماس الثلاثاء في هجمات تقول إنها تستهدف مسلحين.

ومع منع إسرائيل دخول المياه والوقود والغذاء إلى غزة الأسبوع الماضي، توصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة إنشاء آلية لتوصيل المساعدات إلى سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن المكاسب قد تبدو متواضعة، لكنهم أكدوا أنها خطوة مهمة إلى الأمام.