من بينها تركيا.. السعودية تسهل إجراءات منح تأشيرتها مع 6 دول

أعلنت وزارة السياحة السعودية، الثلاثاء، إجراءات جديدة تسهل بموجبها منح تأشيرات الدخول إلى المملكة، مع 6 دول بينها تركيا، ضمن جهودها لتعزيز صناعة الضيافة إلى مرافق السعودية السياحية.

وذكرت الوزارة في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر) أن المملكة قامت بتوسيع منح تأشيرات الزيارة لست دول، وتيسير إجراءات إصدارها إلكترونياً أو عند منافذ المملكة.

والدول الست هي "تركيا وبنما وسيشل وموريشيوس وتايلاند وسانت كيتس ونيفيس"، إذ سيتمكن سياح هذه الدول، من طلب التأشيرة إلكترونياً أو عند وصول منافذ المملكة.

وستمكن التأشيرات سياح هذه الدول من أداة العمرة، ومختلف أنواع السياحة التي تقدمها المملكة، والأعمال وزيارة الأقارب والأصدقاء، لكنها لا تشمل العمل بأجر.

وفي يوليو/ تموز الماضي أعلنت السلطات السعودية البدء التدريجي في اعتماد التأشيرة الإلكترونية للقادمين إلى المملكة من 12 دولة من بينها 4 دول عربية.

والدول هي: تركيا وباكستان واليمن والسودان وأوغندا ولبنان ونيبال وكينيا والمغرب، وتايلند وفيتنام وسريلانكا.

وفي يناير/ كانون ثاني الماضي أطلقت وزارة الخارجية السعودية خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) للقادمين "جواً" إلكترونياً، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول.

وتسمح التأشيرة للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.