هنية يحمل واشنطن مسؤولية قصف مستشفى "المعمداني" في غزة

حمّل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الثلاثاء، الولايات المتحدة المسؤولية عن قصف المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة، ما خلّف مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه "المجزرة البشعة".

وقال هنية، في كلمة متلفزة إن "القصف الإسرائيلي مجزرة تؤكد على وحشية هذا العدو، وحجم الهزيمة المدوية التي مني بها أمام المقاومة".

وتابع: "هذه المجزرة تضاف إلى سلسلة المجازر التي ارتكبها الصهاينة منذ احتلال فلسطين، هذه هي سجيتهم وهذه هي صفاتهم، أن يرتكبوا المذابح والمجازر".

وأضاف هنية: "الاحتلال لا يحترم قيما ولا قوانين ولا أعرافا ولا شرائع، لقد تجرأوا على حرمات الله وحدوده في الأرض والمقدسات وفي الشعب الفلسطيني والأمة".

وأردف: "هذه المجزرة يتحمل مسؤوليتها هذا العدو الذي ضرب مستشفى ومسجد وكنيسة في ذات المكان، ويتحمل مسؤوليتها الأمريكان الذين أعطوا الغطاء اللامحدود لهذا العدو يرتكب هذه المجازر".

وتابع: "هذه الإبادة الجماعية يتحمل مسؤوليتها الذين وفروا الغطاء في مجلس الأمن ورفضوا إدانة هذا الاحتلال".

وأشار رئيس المكتب السياسي لحماس إلى أن "المقاومة مستمرة متواصلة ولن تتوقف إلا برحيله (الاحتلال)"، داعياً "الشعب الفلسطيني في كل مكان وخاصة في الضفة للخروج في كل المدن وفي كل الشوارع في وجه المحتل وفي وجه المستوطنين".

كما دعا "العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والقانونية الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة صريحة واضحة هذه المجزرة البشعة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، للأناضول، إن "ما يزيد على 500 شهيد" سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي "المعمداني".

فيما اكتفى متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقول إنه "لا تتوافر كافة التفاصيل" حتى الآن بشأن ما حدث في المستشفى، وفقا لهيئة البث الحكومية.

وأثار قصف المستشفى موجة تنديد واسعة في العديد من العواصم، مع دعوات إلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.