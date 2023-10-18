ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة إلى 3300 شهيداً وأكثر من 13 ألف جريح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى نحو 3300 شهيداً وأكثر من 13 ألف مصاب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة مي الكيلة بمدينة رام الله، قالت فيه إن الأعداد تقريبية بسبب الوضع الكارثي بالقطاع جراء استمرار القصف الإسرائيلي، بحسب وكالة الأناضول.

وأفادت الكيلة بأن "عدد الشهداء في قطاع غزة يزيد عن 3300 فلسطيني، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 13 ألف".

وتابعت: "هناك نقص حاد بالأدوية في قطاع غزة ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات، وانقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض السارية".

ونددت بالقصف الإسرائيلي على "المستشفى الأهلي المعمداني"، مساء الثلاثاء، وقالت إن المئات استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي.

وأردفت: "نؤكد أن إسرائيل ضالعة في المجزرة (المعمداني) ولن تستطيع أن تبرئ نفسها من قصف المستشفى، ونطالب بمحاسبتها".

ومساء الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة للأناضول، إن "ما يزيد على 500 شهيد سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي المعمداني في القطاع".

ولليوم الثاني عشر تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.