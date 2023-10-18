"صحة غزة": أكثر من 500 شهيد في "مجزرة المعمداني" أغلبهم أطفال ونساء

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة إن معظم ضحايا "مجزرة" مستشفى المعمداني بغزة "أطفال ونساء غابت ملامحهم".

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة نشرت على فيسبوك تعليقاً على القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، مساء الثلاثاء، أسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني.

وأضاف القدرة: "مجزرة مستشفى المعمداني لا مثيل لها ولا يمكن وصفها.. مئات الضحايا وصلوا المستشفى ولا زالت طواقم الإسعاف تجلي الأشلاء".

وتابع: "معظم ضحايا مجزرة المعمداني أطفال ونساء غابت ملامحهم. الضحايا وصل منهم بلا رؤوس وأشلاء ممزقة وخروج للأحشاء".

وأردف: "سيل الضحايا ونوعية الإصابات فاق قدرات الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف. الأطباء كانوا يجرون عمليات جراحية على الأرض وفي الممرات وجزء منهم بلا تخدير".

وأوضح القدرة أن "عدداً كبيراً من مصابي قصف المستشفى ما زال عدد كبير ينتظر العمليات والعدد الآخر تحاول الطواقم الطبية إنقاذ حياته في العنايات المركزة"، لافتا إلى أن "الإمكانيات العلاجية المتبقية إمامها ساعات قلائل لنعلن نفادها الفعلي".

وبعيد المجزرة، عقدت وزارة الصحة في غزة، مساء الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً بين جثامين وأشلاء الشهداء في ساحة مستشفى المعمداني.

وخلال المؤتمر، قال الدكتور غسان أبو ستة، وهو طبيب في منظمة "أطباء بلا حدود": "كنا نجري عملية جراحية في مستشفى المعمداني وحدث انفجار قوي، فسقط السقف على غرفة العمليات.. هذه مجزرة".

وبحسب وكالة الأناضول، فإن آلاف الفلسطينيين النازحين يوجدون في ساحات ومحيط المستشفى الذي تعرض للقصف.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الطائرات الإسرائيلية "شنت غارة على المستشفى الكائن بحي الزيتون بغزة أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن".

ووفق الوكالة "أظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف".

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن "مجزرة المشفى الأهلي وسط قطاع غزة جريمة إبادة جماعية".

وأضافت في بيان: "المجزرة المروعة التي نفذها الاحتلال الصهيوني في المشفى الأهلي العربي وسط قطاع غزة جريمة إبادة جماعية تكشف مجددا حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابها، وتفضح الدعم الأمريكي والغربي لهذا الكيان"، على حد قولها.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى "تحمل مسؤوليتهم والتدخل الفوري العاجل لوقف غطرسة الاحتلال وجيشه الفاشي، ومحاسبته على ما يقترفه من إبادة جماعية منذ أحد عشر يوما".

ولليوم الحادي عشر على التوالي، تشن إسرائيل غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.