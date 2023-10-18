وزير الصحة التركي يبحث مع نظيره المصري قضية إدخال المساعدات الطبية لغزة

أجرى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري خالد عبد الغفار، ودار الحوار حول قضية إدخال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لحملة عسكرية إسرائيلية همجية، حسب منشور للوزير التركي على منصة "إكس"، الأربعاء.

وأوضح قوجة أنه أبلغ عبد الغفار خلال الاتصال، باستعداد بلاده لإرسال مستشفى عائم وإنشاء مستشفى ميداني ونقل الجرحى إلى تركيا لإجراء مزيد من الفحوص والعلاج عند الضرورة، ودعم قطاع غزة بالفرق الصحية وتوفير الأدوية والمعدات الطبية.

وأضاف أن الوزير المصري أكد بأن بلاده أيضا اتخذت جميع التجهيزات اللازمة في بوابة رفح الحدودية، وبيّن أن "المشكلة قائمة في الجانب الآخر من الحدود وليس في الجانب المصري".

وذكر قوجة أن عبد الغفار أعرب عن امتنانه لتركيا على اقتراحها التعاون ونهجها فيه.

ولفت إلى أن الوزير المصري أبلغه باحتمال الحاجة إلى أدوية ومعدات طبية لعلاج الإصابات والحروق، وأن إنشاء مستشفى ميداني لهذا الغرض "سيكون مفيداً".

وأشار قوجة إلى أن تركيا قامت بجميع استعداداتها لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية، وأن مستشفياتها الميدانية وكوادرها الطبية على استعداد لتحقيق هذه المهمة التاريخية.